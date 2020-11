Benedetta Rossi, in diretta a Porta a Porta. Emozionatissima – FOTO

La food blogger Benedetta Rossi ospite ieri sera alla puntata di Porta a Porta. Agitata e spaventata ha saputo farsi onore ed emozionare tutti

Amatissima da tutti per il suo spirito allegro e gioviale. Benedetta Rossi è la cuoca marchigiana che è entrata in punta di piedi nelle nostre case con il suo fare semplice e le sue ricette gustose e di facile realizzazione, una sorta di Wilma de Angelis più aggiornata e seguita da grandi e piccini. Ieri però l’abbiamo vista molto irritabile, cos’è accaduto?

“Abbiamo una donna intrattabile oggi, da stamattina non le si può parlare” spiega il marito Marco nelle stories pubblicate ieri pomeriggio nella sua pagina Instagram. “Ho un po’ d’ansia, permetti?” risponde Benedetta toccandosi il petto e visibilmente senza fiato.

“Dai spiegalo che loro non sanno niente, dillo, dillo oppure hai la lingua felpata?” “Già mi è andata via la salivazione solo a pensarci. Ecco stasera sarò a Porta a Porta da Bruno Vespa su Rai Uno. C’ho ragione ad essere agitata. Ragazze statemi vicine”. Marco la prende in giro e le chiede amorevolmente se si vuole portare uno gnomo per farsi coraggio ed avere compagnia visto che per motivi di sicurezza legati al Covid non può portare altre persone con lei.

Benedetta Rossi, emozione e gioia davanti a Bruno Vespa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Arrivata poi negli studi Rai per la registrazione della puntata troviamo Benedetta visibilmente agitata. “Siccome io sono ottimista e previdente ho preso un solo paio di calze che si sono bucate nell’alluce del piede. Secondo voi la smagliatura arriverà fino alla caviglia?”. Alla fine nessun dramma e la cuoca può tornare a casa dove l’attende il marito Marco per guardare la puntata insieme che è stata trasmessa come di consueto a mezzanotte circa.

La vediamo in tv emozionata mentre spiega a Bruno Vespa come si comporta quando spiega le sue video ricette ai suoi fan e anche mentre promuove il suo ultimo libro “Insieme in cucina” da poco uscito nelle librerie e subito un enorme successo editoriale.

Benedetta è affamata e chiede se le è stato messo da parte qualcosa per la cena. Marco si offre di prepararle un “Petit-pain con jambon cuit e fromage”, ovvero un panino con prosciutto e formaggio che però la nostra food blogger è costretta a mangiare seduta al tavolo della cucina perché altrimenti il piccolo Cloud non le avrebbe dato tregua.

