Bianca Guaccero, posa da vamp e spacco inquinale: una dea – FOTO

Bianca Guaccero e le sue pose plastiche a Detto Fatto. Il vestito si apre e lo spettacolo è a dir poco meraviglioso

Bianca Guaccero sempre bella e sorridente. La conduttrice di Detto Fatto ci delizia con il suo programma pomeridiano di Rai 2 con grande successo ma a che con i suoi post su Instagram. Dopo alcune foto tutte dedicate alla sua piccola, ha riportato l’attenzione su di sé.

Negli scorsi giorni, infatti, la figlia di Bianca Guaccero ha compiuto sei anni e la mamma le ha organizzato una bellissima festa anche se in casa erano da sole. Ma come ha spiegato non è mancato l’affetto dei cari, anche se virtuale. Alice oggi è la sua forza e la sua gioia, nata dalla relazione con il regista Dario Acocella, finita ormai da diverso tempo.

Una dedica dolce e piena di amore quella che Bianca ha lanciato tramite i social per la sua Alice con una foto di lei giovanissima che stringe la sua bambina tra le braccia. “Fede, forza, speranza, coraggio, luce, guida… tu sei un ponte che mi traghetta dalle mie paure alla bellezza. Inconsapevole ti muovi, e mi cambi dentro. Tu che mi hai insegnato cosa sia il vero amore, e che prima di te non avevo capito niente” scrive l’attrice e conduttrice, oggi al timone di Detto Fatto.

Bianca Guaccero, alza la gamba e il vestito sale su

Come è solita fare ormai da tempo Bianca Guaccero ci ha concesso uno scatto dal dietro le quinte di Detto Fatto. Ci dice che le prove sono finite e lei scherza un po’ con una faccia strana e una posa un po’ da vamp. Con alle sue spalle il led di Detto Fatto, Bianca sempre più spesso ci mostra i suoi look, mai uguali e scontati.

Nell’ultima foto indossa un vestito verde smeraldo lungo. Stivali maculati che saltano subito agli occhi e diversi gioielli addosso. L’abito è bello, ma non eccentrico. Maniche larghe e corte e uno spacco molto profondo.

La conduttrice nella sua posa in cui alza la gamba stuzzica un po’ l’eros. Il vestito si apre, lo spacco è vertiginoso e lo spettacolo è bellissimo.

Ed i commenti per lei si sprecano: “Spettacolo”, “Bomba” , “Super con le tue pose plastiche”, solo per dirne alcuni. Bianca come sempre ha fatto centro.

