Eleonora Incardona. La bellissima influencer siciliana pubblica degli scatti sensuali sul suo profilo Instagram. Grande plauso per l'(ex) cognata di Diletta Leotta

Classe 1991, nata a Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, Eleonora Incardona è una bellezza esplosiva. La ragazza è diventata molto popolare poiché è stata la cognata di Diletta Leotta, la talentuosa ed affascinante giornalista sportiva di DANZ.

Eleonora, è stata legata a Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della conduttrice televisiva e radiofonica catanese. Manola, com’è noto, è uno stimato chirurgo estetico; figlio di Ofelia Castorina, madre di Diletta, nato dal primo matrimonio della donna. Voci suggeriscono che, a quanto pare, il rapporto con la Incardona si sarebbe interrotto l’estate scorsa.

Eleonora aveva partecipato precedentemente al concorso di Miss Italia. Inoltre, aveva provato a entrare nel mondo dello show business come concorrente del programma Veline. La sua fisicità è molto simile a quella dell’ ex cognata, ciò fa presumere che entrambe siano passate sotto le sapienti mani di Mirko, che ha saputo valorizzare al meglio il loro aspetto.

Eleonora Incardona è una sportiva a tutto tondo. Non ha mai nascosto la sua passione smodata per il golf. Lei stessa ci tiene a sottolinearlo nella sua descrizione su Instagram e non è raro vederla pubblicare delle foto con le mazze in mano mentre si allena. Anche se deve la sua notorietà al legame con la Leotta, si è comunque guadagnata una fetta di pubblico che aspetta i suoi aggiornamenti quotidiani, avendo raggiunto il traguardo di quasi 500 mila follower.

Eleonora Incardona. Il dono più grande della vita