Clizia Incorvaia, il bacio rosso fuoco: la minigonna stuzzica appetito-FOTO

La Incorvaia abbracciata al suo Paolo, con indosso una minigonna da capogiro e tacchi alti è bellissima e sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Clizia Incorvaia condivide uno scatto su Instagram abbracciata al suo Paolo Ciavarro e indossano anche gli stessi colori, lei gonna rossa e lui maglione rosso. Sono una coppia bellissima e si vede che sono molto uniti e innamorati. La foto è stata scattata a Roma dove si trova la coppia, infatti nella didascalia la Incorvaia scrive:”Roma non far la stupida sta sera”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elena D’Amario, il salto sexy con leggings stretti da urlo: unica – FOTO

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro più innamorati che mai a Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

La coppia sta trascorrendo questo periodo a Roma e condividono moltissime foto e video insieme, mentre bevono un bicchiere di vino, mentre si dividono uno spaghetto per poi darsi un bacio come nel film Disney Lili e il Vagabondo. Lei scrive sotto alle foto con lui: “é bello condividere”.Ciavarro ha anche regalato un anello alla Incorvaia, rosa e bianco bellissimo, sotto alla foto che ritrae la sua mano sopra a quella di Paolo con indosso l’anello, lei scrive:“é una promessa”.

Nei commenti appare la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi che ha inserito tantissimi cuori. Pare approvare con gioia la relazione del figlio con Clizia. La Incorvaia replica mandandole un cuore, lei stessa qualche settimana fa aveva parlato del rapporto con la suocera dicendo che è fantastico e lei è meravigliosa. Ormai è una promessa i due si sposeranno e faranno una bellissima famiglia. Lei ha già una figlia avuta dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Barbara D’Urso si scaglia contro Pupo a Pomeriggio 5. Cos’è accaduto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Inoltre lei ha 40 anni quindi non possono aspettare più di tanto per avere figli, sicuramente presto li vedremo annunciare una lieta notizia. Insieme sono davvero stupendi e felici e a quanto pare anche le persone intorno a loro sono contagiate dalla loro felicità e li supportano in tutto e per tutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.