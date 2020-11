Chi è e cosa fa Leo Gassmann, ospite del quarto live di X Factor

Torna sul palco di X Factor due anni dopo la sua partecipazione Leo Gassmann, per presentare il nuovo singolo “Mr. Fonda”

Tra gli ospiti del quarto live di X Factor c’è un gradito ritorno, quello di Leo Gassmann che ha vissuto in prima persona l’esperienza del talent due anni fa. Sfiorò la finale arrivando quinto ma per lui questa avventura rappresentò un trampolino di lancio nonostante porti già un cognome piuttosto impegnativo. Figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz il giovane si sta facendo strada tra aspettative e pregiudizi, concentrandosi sulla sua passione più grande: la musica.

Leo Gassmann, da X Factor alla vittoria di Sanremo

Oltre all’inedito presentato ai tempi di X Factor “Piume“, il giovane ha pubblicato altri due brani prima di candidarsi per Sanremo. Nel 2019 è infatti riuscito a superare con la sua “Va bene così” le selezioni di Sanremo Giovani e approdare all’Ariston lo scorso febbraio nella categoria delle Nuove Proposte. Il brano e la sua interpretazione convincono tanto da decretarlo vincitore. Per l’occasione Leo pubblica il suo album di debutto, “Strike“, dal quale ha estratto altri due singoli: “Maleducato” e “Mr. Fonda“.

Quest’ultimo brano in particolare è stato scelto come singolo proprio in questi ultimi giorni e il cantautore è stato invitato a presentarlo per la prima volta sul palco di X Factor. Un ritorno a casa per lui che si dichiara emozionato al pensiero di tornare là dove tutto è cominciato.

Leo sarà anche figlio d’arte e avrà intrapreso la carriera musicale ma questo non significa che abbia deciso di abbandonare lo studio, che lo vede parallelamente impegnato. Dopo aver migliorare la sua conoscenza dell’inglese è riuscito a entrare all’università americana John Fitzgerald Kennedy di Roma, dove studia alla facoltà di “Arte e comunicazione“.

