Chi è e cosa fa Carl Brave, ospite del quarto live di X Factor

Salirà sul palco di X Factor questa sera, nel corso della quarta puntata dei live show, Carl Brave e lo farà per eseguire il suo nuovo singolo “Parli parli“. Realizzato insieme a Elodie, è un estratto del suo secondo album “Coraggio” pubblicato il mese scorso. Carl Brave -pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio- è un rapper e produttore discografico che lancia la sua carriera solista nel 2014, sebbene portando parallelamente avanti dei progetti di gruppo. Insieme a Enpashishi forma il duo Wankers e allo stesso tempo diventa un esponente della crew 126 Guasconi. Si tratta di un gruppo di ragazzi di Trastevere che decide di voler descrivere la propria realtà in musica anche se in forme e stili differenti tra loro. Carl Brave si affianca a questo proposito a Franco126 con il quale pubblicherà l’album “Polaroid“, un perfetto mix di rap e indie.

Carl Brave, da “Notti brave” a “Coraggio”

Il suo album di debutto arriva nel 2018 ed è anticipato dal singolo “Fotografia” che vede la partecipazione di Francesca Michielin e Fabri Fibra. Non saranno le uniche collaborazioni presenti in “Notti brave” nel quale troviamo artisti come Coez, Emis Killa e Gemitaiz. Ma Carl non si ferma e continua a lavorare costantemente anche a nuove collaborazioni. Proprio sul palco di X Factor presenta insieme a Max Gazzè il singolo “Posso” che ha anticipato l’uscita dell’EP “Notti brave (after)“, nella quale è presente anche Guè Pequeno.

Nel 2019 si affianca prima a Elisa, poi a Shablo e Marracash. Continua così a pubblicare una serie di singoli di successo che porteranno all’annuncio del suo secondo album solista. A inaugurare il capitolo di “Coraggio” ci pensa “Parli parli” nel quale partecipa Elodie. I due artisti saranno ospiti del quarto live di X Factor dove eseguiranno il brano per la prima volta live.

