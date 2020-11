Maschera rassodante e lifting per il seno super efficace!

Il seno è senza dubbio una delle parti che le donne vogliono preservare di più. Ci sono molto rimedi per riuscirci, uno di questi è creare una maschera rassodante e lifting per il seno. Ecco tutti i passaggi da fare.

Avere un seno tonico e all’insù è sicuramente il desiderio di tantissime donne. Ci sono alcuni rimedi naturali particolarmente efficaci e convenienti anche dal punto di vista economico. Potreste preparare, ad esempio, una semplicissima maschera a base di farina di avena e olio effetto lifting con albume e argilla.

Potete anche optare per un lifting molto semplice. In questo caso, occorrono 4 cucchiai di farina d’avena, 1 rametto di rosmarino, acqua, 1 rametto di salvia e 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Versate 4 cucchiai di farina di avena dentro una tazza e unite un cucchiaio di acqua calda e 3 cucchiai di olio di oliva extravergine. Mescolate tutto fino a quando non otterrete una crema che sia omogenea. Una volta pronta, si dovrà massaggiare la crema sulla pelle umida del seno.

Maschera lifting seno: gli ingredienti

Ancora, potete optare per una maschera lifting per il seno. In questo caso, dovete procurarvi 300 g di argilla verde e 2 uova, soltanto albume.

Un vero e proprio impacco per il seno con effetto tensore. Questo composto si può ottenere mescolando 300 g di argilla verde mescolando tutto a mezzo bicchiere d’acqua. Unite anche gli albumi delle due uova e continuate a mescolare fino a quando non si sarà amalgamato tutto fino ad ottenere un composto omogeneo da spalmare sul seno.

Lasciate agire la maschera per circa 20 minuti, lasciando che l’argilla si possa asciugare e che le uova si possano rapprendere.

Anche una maschera allo yogurt e uova per il seno sembra essere una buona soluzione per mantenere tonico il proprio seno. In questo caso dovrete usare 1 cucchiaio di yogurt bianco, 1 cucchiaino di olio e 1 uovo.

Mescolate bene tutti gli ingredienti e spalmate il composto in modo uniforme sul seno, per poi coprirlo con un reggiseno non imbottito. Lasciate agire per una ventina di minuti, per poi risciacquare il tutto massaggiando il seno con delicatezza.

Altri consigli

Oltre a queste soluzioni naturali, è consigliabile effettuare anche degli esercizi mirati per poter tonificare i tessuti del torace.

Per avere un seno tonico, dunque, non è necessario dover ricorrere alla chirurgia estetica. Questi rimedi, infatti, sapranno soddisfarvi.

Per tenere il seno tonico, è consigliabile anche passare quotidianamente un po’ di olio per tonificare. Optate magari per l’olio di cocco oppure per l’olio di mandorle dolci.

Un altro rimedio efficace è quello del getto d’acqua fredda. L’acqua fredda, infatti, è in grado di tonificare la pelle risvegliandola. Questo perché l’acqua fredda favorisce la circolazione sanguigna. La cosa migliore è fare una doccia ghiacciata, in modo da alternare acqua fredda e calda, insistendo ovviamente nelle zone dove c’è più bisogno di rassodare.

Cosa aspettate? Provate anche voi uno di questi rimedi!

