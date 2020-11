Shaila Gatta in uno scatto eccezionale insieme alla compagna di avventura Mikaela sul palco di Striscia la Notizia: le due veline sono super

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Ormai già da qualche stagione televisiva, è tra le padrone di casa di Striscia la Notizia. Il popolare tg satirico gode della sua fama anche grazie alle ‘Veline’, che da sempre con i loro stacchetti e il loro fascino hanno solleticato l’immaginario maschile. In questo senso, la coppia formata da Shaila Gatta e Mikaela Neaze non fa certo rimpiangere le coppie più celebri che in precedenza si sono alternate negli studi di Mediaset. Shaila in particolare è una vera e propria celebrità, negli ultimi tempi, su Instagram e sta mettendo davvero a rischio le coronarie dei suoi fan con immagini sempre più audaci e sensuali. Quest’oggi, un’immagine che vale per due: andate a pagina successiva per scoprirla…

Shaila Gatta e Mikaela Neaze, le due veline più bollenti che mai: che gambe, e non solo