Rissa tra Anna Tatangelo e Rita Pavone: "Cantavi con Gigi D'Alessio" volano stracci. Caos ad All Together Now per quello che è successo durante l'ultima puntata andata in onda

Lite furiosa tra Rita Pavone e Anna Tatangelo ad All Together Now. Sul palco si sono esibiti gli Amabili, il duo formato da marito e moglie che continua a dividere il muro. Infatti c’è chi dice che lei dovrebbe farsi da parte perché il marito è troppo bravo e chi dice che li vuole insieme perché separati non sarebbero gli stessi. Anna Tatangelo non li separerebbe mai per alcuna ragione al mondo: “Non vedo tutta questa differenza, siete bellissimi insieme“.

All Together Now, caos tra Anna Tatangelo e Rita Pavone: ecco cosa è successo

Rita Pavone non ha sprecato occasione per lanciarle una frecciatina. “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio“. Lei si è arrabbiata e ha risposto: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada“. Francesco Renga, vedendo le due donne litigare, ha risposto con ironia cercando di mediare a questa situazione e calmare le acque: “Ora scatta la rissa!”.

