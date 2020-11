Ha vinto Sanremo 2010, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Sanremo 2010 è stato il festival che ha visto alla conduzione della kermesse canora una donna non affiancata da nessun’altro presentatore

Nel Festival di Sanremo 2010 ci sono state molte novità. Prima fra tutte l’inserimento della canzone completamente in dialetto secondo alcune modifiche al regolamento. Tra i concorrenti in gara infatti ci furono Nino D’Angelo con Maria Nazionale che portarono il brano “Jammo Jà”. La kermesse fu presentata da Antonella Clerici, da sola alla conduzione (prima volta per una donna). Nella categoria “Nuove Generazioni” si affermò al primo posto Tony Maiello con “Il linguaggio della resa”. Il cantautore di Castellammare di Stabia è artisticamente “nato” con il talent X-Factor nel 2018. A ricevere il premio Mia Martini fu il bellissimo brano di Malika Ayane “Ricomincio da qui” per la categoria “Artisti”, mentre tra i giovani ottenne il consenso della critica la canzone “L’uomo che amava le donne” di Nina Zilli. Al terzo posto si classificarono Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici con “Italia amore mio”. Sul secondo gradino del podio invece salì Marco Mengoni con “Credimi ancora”.

Il vincitore di Sanremo 2010