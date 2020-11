Il cantautore romano ha pubblicato il nuovo album: una raccolta delle sue canzoni con due brani inediti.

E’ uscita oggi la nuova raccolta di brani di Fabrizio Moro, noto cantautore classe ’75, nato nella periferia di Roma.

Dodici album all’attivo, ha iniziato la sua carriera dopo la vittoria a San Remo giovani nel 2007 con “Pensa“, vincendo anche il premio della critica. Si consacra nella scena musicale con brani come “Eppure mi hai cambiato la vita“, “Portami via“, “L’eternità“, “Non mi avete fatto niente” con il quale ancora una volta trionfa al festival di San Remo, questa volta tra i big in coppia con l’amico Ermal Meta.

Non solo famoso per le canzoni da lui interpretate ma anche per quelle scritte per i suoi colleghi come “Sono solo parole” cantata da Noemi o “Un’altra vita“, primo brano con il quale è salita alla ribalta Elodie.

In pochi sanno che Moro è riconosciuto anche come padre artistico di Ultimo, dandogli l’opportunità di esordire nel suo concerto del 2017 al Palalottomatica.

Oggi si appresta a debuttare come regista girando il suo primo film in cui racconterà la storia di un pugile.

Canzoni d’amore nascoste

“Canzoni d’amore nascoste” è una raccolta di brani dedicati al sentimento più grande che lega le persone: l’amore.

Fabrizio Moro propone delle sue vecchie canzoni con nuovi arrangiamenti: alcune già famose, altre meno e dichiara che questo è “l’album della sua vita“.

Tra di esse anche due inediti: “Nun c’ho niente” e “Voglio stare con te“.

L’artista inoltre regala ai suoi fan una special edition, limitata e numerata con il vinile autografato, la riproduzione del manoscritto originale di “Nun c’ho niente” e una foto inedita e autografata.

Questa la tracklist:

1. Melodia Di Giugno – 2020 Version

2. Domani – 2020 Version

3. Nun C’Ho Niente

4. Il Senso Di Ogni Cosa – 2020 Version

5. Canzone Giusta – 2020 Version

6. Sangue Nelle Vene – 2020 Version

7. Intanto – 2020 Version

8. 21 Anni – 2020 Version

9. Voglio Stare Con Te

10. L’Illusione (Sempre W L’Amore) feat. Febo

11. Non È La Stessa Cosa – 2020 Version

Complimenti all’artista romano che con il suo ritorno tanto atteso ha regalato al pubblico una nuova perla musicale.

