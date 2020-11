Napoli, donna muore al Cardarelli: gli audio alla famiglia durante il ricovero

Una donna di 45 anni è morta nei giorni scorsi all’ospedale Cardarelli di Napoli, decesso su cui la famiglia chiede chiarezza con un esposto in Procura contenente gli audio durante il ricovero.

In un momento molto delicato pe il nostro Paese, che si trova ad affrontare quella che è stata definita come la seconda ondata dell’epidemia, sono centinaia le storie drammatiche. Tra queste anche quella di una donna di 45 anni deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata ricoverata lo scorso 2 novembre. Purtroppo non si sa nulla in merito alle cause del decesso e non è chiaro se la 45enne fosse risultata positiva al Covid-19. Non è chiara neanche la data della morte. Per tali ragioni, la famiglia ha deciso di affidarsi ad un avvocato per presentare una denuncia che dovrebbe essere depositata questa mattina in Procura. All’interno dell’esposto saranno contenuti anche gli audio che la 45enne avrebbe inviato alla famiglia durante il ricovero.

Napoli, donna muore al Cardarelli: la famiglia pronta a presentare un esposto con gli audio durante il ricovero

Una donna di 45 anni sarebbe morta nei giorni scorsi all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata ricoverata lo scorso 2 novembre. Il giorno del decesso risalirebbe al 12 novembre, ma purtroppo non vi è certezza sulla data, così come sulle cause della morte. Non è stato chiarito neanche se la 45enne, dializzata ma in buone condizioni di salute, fosse risultata positiva al Covid-19 e se il virus possa aver influito sulle sue condizioni. Per tutti questi motivi, come riporta la redazione de Il Mattino, la famiglia della donna ha deciso di affidarsi ad un avvocato per presentare una denuncia che dovrebbe essere depositata in Procura oggi.

All’interno dell’esposto saranno inseriti anche gli audio che la donna avrebbe inviato ai suoi familiari prima che le sue condizioni peggiorassero, tanto da richiedere il ricovero prima in terapia pre intensiva e successivamente in terapia intensiva. Durante il ricovero, stando a quanto riporta Il Mattino, la 45enne avrebbe inviato alcuni messaggi audio ai familiari chiedendo se le portassero un’aspirina e dicendo di avere paura per la mancata assistenza e per le persone che morivano nel reparto. Nei primi giorni di degenza, la paziente avrebbe anche filmato dei video con la nota applicazione Tik Tok, circostanza che fa presumere il buono stato di salute durante quei giorni. Poi l’improvviso peggioramento con il conseguente ricovero in rianimazione sino al decesso che sarebbe avvenuto il 12 novembre a dieci giorni dall’arrivo nel nosocomio del capoluogo campano.

Adesso la famiglia chiede spiegazioni per chiarire i tanti interrogativi sulla vicenda consumatasi al Cardarelli. L’ospedale era finito sulle prime pagine nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione di un video che ritraeva un anziano senza vita riverso sul pavimento di un bagno. Su quest’ultima vicenda, riporta Il Mattino, sta indagando la Procura che ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e per abbandono di incapace.

