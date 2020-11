Isabella Ferrari, in penombra con solo il reggiseno – FOTO

La sexy attrice con uno scatto postato su Instagram manda in visibilio i suoi followers: una sensualità mai vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

Isabella Ferrari, una delle attrici più belle e acclamate del panorama nazionale ancora alla soglia dei 57 anni si mostra in tutto il suo sex appeal sui social con degli scatti che incantano tutti.

Isabella ha vinto diversi premi grazie alla sua carriera d’attrice: nel 1995 la Coppa Volpi come miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero e nel 2008 il Premio Pasinetti per Un giorno perfetto, al Festival internazionale del film di Roma 2012 vince il Marc’Aurelio d’Argento come la miglior attrice grazie al film E la chiamano estate.

Oltre al suo talento e le sue capacità d’artista, la Ferrari divenne anche una sex symbol e nel 1985 apparve nuda sulla copertina di Playboy, solo la prima di altri nudi integrali che pubblicò nelle riviste successive.

L’attrice in penombra fa perdere la testa