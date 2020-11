Si è spenta a Roma la regista Valentina Pedicini a soli 42 anni

Stamattina a Roma è morta Valentina Pedicini, una giovane regista di soli 42 anni: era malata da diverso tempo

Valentina Pedicini è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari oggi 20 novembre di prima mattina mentre era ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa di una malattia che l’aveva colpita tempo prima. I funerali avranno luogo a Foglianise, nel beneventano. La regista aveva ancora davanti a sé una lunga carriera anche se si era già affermata con il film “Dove cadono le ombre” con l’interpretazione dell’attrice 30enne Federica Rossellini, conquistando nel 2017 il consenso dei critici del Festival del Cinema di Venezia. Il lungometraggio è stato prodotto da Rai Cinema e Fandango. Come riporta l”Ansa’, proprio l’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha ricordato la regista con queste parole: “Sono molto addolorato per la scomparsa prematura di Valentina Pedicini, regista di talento che ci ha portato con il suo ultimo delicato e potente lavoro Faith all’Idfa di Amsterdam e poi a Berlino”.

Biografia e carriera della regista Valentina Pedicini

La giovane regista ha origini pugliesi, nasce infatti a Brindisi il 6 aprile 1978. Da sempre appassionata di cinema, con un diploma ottenuto frequentando la Zelig International school of documentary comincia la sua carriera alla regia. Il suo primo film vince il Premio Solinas e si intitola “Dal profondo“, in cui affronta il tema dell’ultima minatrice sarda che si immerge nel buio della miniera per evitarne la chiusura insieme agli altri suoi colleghi. Con questo lungometraggio rientra nei cinque film selezionati per i Nastri d’Argento. Inoltre entra al Festival della capitale. A dare l’annuncio della sua prematura morte è stata Donatella Palermo, che ha prodotto il suo documentario “Faith“, ultimo lavoro della Pedicini, vincitore del Festival Docs di Barcellona nel 2019.

L’anteprima di questo film è stata presentata in Italia a giugno di quest’anno, inoltre il docu-film è stato scelto anche per il Festival cinematografico di Berlino.

