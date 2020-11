Papa Francesco e il like allo scatto bollente di una modella: aperta un’indagine

Aperta un’indagine dal Vaticano: l’account ufficiale di Papa Francesco ha messo “like” allo scatto bollente di una modella, Natalia Garibotto

Un “like” sospetto, quello arrivato nel profilo Instagram della modella Natalia Garibotto. A lasciare tutti a bocca aperta è stato proprio l’account da cui proveniva il “like incriminato”: si tratterebbe proprio di Papa Francesco. Al fine di chiarire la vicenda, il Vaticano ha aperto un’indagine interna, così da evitare qualsiasi tipo di equivoco. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un tentativo di hackeraggio.

Poco dopo la diffusione della notizia, la Santa Sede è prontamente intervenuta per rimuovere il “mi piace”.

Papa Francesco e il like ad una modella: aperta l’indagine

Come ha riferito il Dicastero per la comunicazione, sebbene Papa Francesco approvi i contenuti del suo account Instagram, non è direttamente lui a pubblicarli in rete. Per tale motivo, il “like” allo scatto della modella Natalia Garibotto è subito apparso sospetto.

La Santa Sede, in virtù di ciò, ha richiesto che venisse aperta immediatamente un’indagine interna, al fine di chiarire una vicenda che, già in brevissimo tempo, ha suscitato enorme scalpore. L’ipotesi è che si tratti di un hacker, e non di uno sbadato dipendente della Curia.

Il Dicastero per la comunicazione ha quindi richiesto la verifica di eventuali hackers che possano aver agito a nome di Papa Francesco, il cui profilo Instagram vanta ben 7 milioni e mezzo di followers. Bergoglio approdò nella famosissima piattaforma social nel 2016: tuttavia, come annunciato anche dal Vaticano, non sarebbe stato lui ad occuparsi direttamente dei contenuti del profilo.

Avviata l’indagine interna, non resta che scoprire se si sia trattato di un effettivo tentativo di hackeraggio, o se il tutto è riconducile ad un errore da parte di coloro che operano in Vaticano. Nel frattempo, la modella Natalia Garibotto ha commentato così l’accaduto: “Almeno andrò in paradiso“.

