Cristina Parodi si beve un drink in casa e riflette sul periodo terribile-FOTO

La Parodi condivide uno scatto su Instagram in cui beve un drink in casa per mantenere l’idea del venerdì sera

La riflessione su questo periodo difficile di Cristina Parodi mentre sorseggia un drink in casa. “Vorrei quello che vogliono tutti: certezze, serenità, un pò di ottimismo, un Natale fatto anche di abbracci…chissà cosa ci aspetta nelle prossime settimane. Intanto mi consolo con un drink prima di cena in famiglia. E buon venerdì a tutti”. Nella foto poi appare la Parodi con indosso una maglietta con scritto “Non voglio mica la luna”, azzeccata per il periodo.

Cristina Parodi non riesce a stare ferma, per lei il lockdown è difficile ma si adegua

La Parodi è una donna movimentata è sempre attiva a fare mille attività, ad ottobre ha addirittura ha partecipato alla Mille Miglia, la gara di auto storiche. Aveva scritto:“In un momento così difficile di nuovo per l’Italia, io bergamasca e il mio driver bresciano, speriamo di portare un segnale positivo di ottimismo e fiducia”. A settembre invece aveva anche partecipato alla Milan Fashion Week.

Il messaggio che ha voluto diffondere è che bisogna far ripartire il paese con le giuste precauzioni ovviamente. Le sue parole sono state anche in questa occasione di positività: ” La moda italiana sta dando un segnale importante: noi ci siamo, con meno sfilate, in location incredibilmente belle e tante presentazioni e eventi. Rispetto rigoroso delle normative ma anche orgoglio nel raccontare i prodotti del nostro Made in Italy”.

Bisogna dire che la sua positività e il suo ottimismo sono davvero contagiosi, la Parodi appare sempre sorridente anche in un momento così buio ed è una dote non hanno tutti anzi sono davvero pochi. Lei che si trova anche in zona rossa perché vive a Bergamo e può quindi uscire solo per motivi lavorativi o di necessità. Eppure il sorriso non glielo togli nessuno, lo spirito è questo!

