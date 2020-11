Virginia Raffaele, bellezza ad alta definizione: i fan approvano – FOTO

Solare e luminosa l’attrice comica Virginia Raffaele, protagonista su Instagram di uno “shooting” fotografico davvero ammirevole

Protagonista di performance accademiche del sorriso e dell’ironia in generale, Virginia Raffaele ha mostrato un nuovo “alleato” della sua avvenenza: una bellezza “fuori dal comune”.

L’attrice romana ha scalato le gerarchie delle personalità femminili, iscrivendosi al “concorso” delle modelle, in costante apparizione sul web. La sua carriera era partita con il piglio della comicità, tra gesta e imitazioni di alcuni tra i più autorevoli personaggi del mondo dello spettacolo.

Da Belen Rodriguez a Federica Pellegrini, passando per alcuni volti della casa del Grande Fratello. Così Virginia ha conquistato il suo pubblico, appena dopo aver conseguito il master accademico del “Teatro Integrato Internazionale”.

Conosciuta a Roma per aver raccolto l’eredità dei nonni, ovvero della struttura circense “Luna Park”, sita in zona “Eur”, oggi il suo talento è esteso anche nel campo dei social network e in particolare su Instagram, dove vanta quasi 500 mila follower

LEGGI ANCHE —–> Clamoroso, l’indiscrezione su Ilary Blasi è ormai ufficiale

Virginia Raffaele, imitatrice di un fascino “multicolore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Dopo essersi distinta con disinvoltura nel mondo dei Big dello spettacolo moderno, Virginia Raffaele ha attirato l’attenzione di alcuni personaggi noti. Tra questi Claudio Bisio, richiamato dalla produzione Rai, per la conduzione del Sanremo 2019.

Il presentatore comico ha “incoronato” la nostra Virginia, per completare il “duetto” più divertente della storia, sul palcoscenico della musica italiana. Eccola dunque cimentarsi in tutta una serie di outfit “mondiali” e pieni di eleganza sopraffina, che certamente le sono rimasti impressi nella mente.

Per questo motivo Virginia Raffaele, ora come ora, preferisce raccontarsi in “barba” agli abiti alla moda e in “voga” del momento, piuttosto che fare “caciara” con le imitazioni più bizzarre. La maggior parte del suo tempo, lo trascorre su Instagram, dove nell’ultimo scatto appare luminescente e affascinante con quell’abbigliamento speciale, irto di mosaici multicolorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

I follower approvano l’iniziativa della Raffaele che sembra non adatta al suo mondo, con quel “pizzico” di pudicizia che vien fuori. Ecco alcuni commenti ironici, ma bonari dei loro ammiratori che tentano di sostituirsi alle sua capacità: “Ma…è la Fenech!!; somigli a te stessa… meraviglia e luce 😍; somigli a quella che imita Belen 😂“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter