Luca e Giorgia: dopo Matrimonio a prima vista cosa non ha funzionato?

Luca e Giorgia hanno partecipato da poco a Matrimonio a prima vista, ma dopo giorni romantici è arrivato l’addio. Cosa è successo

Da poco si è conclusa un’altra edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2020, un programma televisivo che va in onda su Real Time e che agli italiani piace molto. Infatti dal 2016 non si è più fermato. I protagonisti di questo anno sono stati sotto ogni punto di vista Luca e Giorgia, una coppia molto affiatata e ben assortita, o almeno così è sembrato fino alla fine. Ma anche loro, come tutti gli altri concorrenti si sono detti addio. Scopriamo insieme cosa è successo.

Luca e Giorgia: parla Annalisa, l’ex del concorrente

Luca e Giorgia sembravano molto complici almeno fino alla settima puntata, quando i due sono usciti con gli amici del ragazzo che lui reputa una seconda famiglia ed hanno incontrato una sua ex fiamma Annalisa, oggi una delle sue migliori amiche. “Una volta terminate le riprese, ho visto un cambiamento da parte di loro due. Luca mi diceva di essere pesante – ha spiegato l’ex durante la puntata speciale della reunion – di sentirsi controllato e in effetti aveva ragione perché lui era controllato“. E poi continua: “Lei era gelosa di me, mi lanciava occhiatacce. Giorgia non è pronta per una conoscenza”.

Il parere di Satira, un’altra concorrente

“Non me ne capacito. Li ho vissuti ed è stato un colpo per me. Sono in ottimi rapporti con tutti e due e mi ritrovo tra due fuochi – afferma Satira, un’altra concorrente – Sono rimasta stupita, ho anche fatto da intermediaria per provare a ricucire i rapporti”. E poi continua: “Non so cosa scattato in loro, so che lei ha detto delle cose che hanno ferito profondamente Luca, che è una persona stupenda – conclude – Però Giorgia, che è una ragazza determinata è anche una ragazza d’oro. Peccato”.

Giorgia intanto risponde alle accuse facendo riferimento alla sua gelosia, che starebbe alla base del divorzio.

