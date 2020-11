Denunciano la scomparsa a Chi l’ha visto. La Procura smentisce i parenti

Parenti e fidanzato denunciano la scomparsa di una ragazza in Toscana, Valentina. La Procura di Livorno fornisce ulteriori dettagli

La trasmissione tv Chi l’ha visto? che si occupa della ricerca di persone scomparse e misteri insoluti, nella scorsa puntata ha trattato il caso di una ragazza di 36 anni, originaria della Toscana, di nome Valentina. “Non abbiamo più sue notizie da settimane. è sparita nel nulla”– questa la denuncia fatta dal fidanzato e dai parenti.

Le ultime notizie risalgono al 22 ottobre quando la donna si è recata al Pronto Soccorso con evidenti ferite sul corpo. Il fidanzato, Gabriele, ha detto in trasmissione che sarebbe stata aggredita da quattro persone, fatto sostenuto dalla stessa Valentina. Dichiarazione ritrattata in un secondo momento alle forze dell’ordine.

Chi l’ha visto. Che fine ha fatto Valentina

Mentre si trovava in ospedale, la ragazza avrebbe cercato aiuto del fratello Simone. Gli ha inviato una serie di messaggi (sia di testo, sia vocali) tramite cellulare di un’amica, nei quali gli diceva dove si trovava, gli orari di visita e soprattutto di non avvertire il fidanzato. Perchè questa richiesta? Durante la trasmissione è stato chiesto esplicitamente a Gabriele se avesse aggredito Valentina. Il ragazzo ha decisamente negato di averla mai sfiorata con violenza. Conferma, però, che ci sia stata una lite tra di loro.

Simone, purtroppo non ha letto i messaggi in tempo: “Pensavo fosse uno di quei messaggi stupidi che mandano alcuni profili falsi su Facebook, non l’ho neppure guardato. Poi il 3 novembre l’ho aperto. Sono rimasto di sasso quando ho scoperto che si trattava di mia sorella”.

La Procura di Livorno adduce ulteriori informazioni sul caso. A quanto pare la donna non è sparita. Le forze dell’ordine sanno dove si trova e sta bene. Non è in una condizione di pericolo. Questa è decisamente la notizia migliore. Resta da chiarire se ci siano delle indagini in corso e verificare se le parole del fratello e del fidanzato corrispondano a verità.

