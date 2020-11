Justine Mattera selvaggia in piscina con sguardo magnetico e seducente – FOTO

Justine Mattera ha condiviso una foto sui social in cui emerge dalla piscina dopo tanto tempo lontana dall’acqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera non manca mai di incantare i suoi tantissimi follower con un foto in cui si mostra in piscina dopo aver fatto degli allenamenti di nuoto. Il colore della foto è in bianco e nero, un dettaglio che pur non lasciando spazio alla stupenda tonalità dei suoi occhi riesce a mettere in risalto la loro profondità. Il corpo di Justine nello scatto è a metà strada tra l’acqua e la terra. Solo dalle spalle in su infatti è emersa dalla piscina e poggia le braccia sul suo bordo. Capelli chiaramente bagnati e sorriso inconfondibile, i suoi occhi sembrano dare un invito a tuffarsi in profondità ben più grandi di quella dell’acqua che la circonda.

LEGGI ANCHE -> Karina Cascella, il vestitino è troppo stretto e corto: le grazie tutte in vista – FOTO

Justine Mattera e la sua passione per lo sport