Mani screpolate per il freddo: i rimedi naturali più efficaci!

Capita spesso di ritrovarsi a dover far fronte al problema delle mani screpolate e spaccate. Ci sono, però, dei rimedi naturali che ci consentono di risolvere in fretta il problema senza ricorrere a sostanze aggressive.

Può capitare nella stagione invernale di non riuscire a coprire bene le estremità del corpo (labbra, viso, mani, ecc). Molto spesso queste zone si seccano e arrivano a spaccarsi, creando dei taglietti che possono cominciare a sanguinare.

Il primo consiglio è quello di non utilizzare saponi e creme aggressive. Ma non solo. E’ consigliabile anche lavare i piatti con i guanti e coprire le mani ogni volta che esce quando c’è freddo.

Mani screpolate: i rimedi per risolvere il problema!

Il burro di karité è naturale al 100% e ha proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti. E’ ideale, infatti, se si vuole utilizzare al posto della crema idratante sulle mani screpolate. Questo burro è capace di proteggere la pelle dagli agenti atmosferici come sole e vento. Volendo, si possono fare anche degli impacchi notturni: vi basterà spalmarlo sulle mani prima di andare a dormire e indossare i guanti di cotone togliendoli solo al mattino.

Se ce l’avete in casa, potete usare anche l’olio di cocco. Basterà utilizzarne una piccola quantità sulle mani. Vedrete i risultati quasi subito visto che si tratta di un prodotto idratante e lenitivo. Con questo olio si possono fare anche degli impacchi notturni con i guanti.

Per idratare le mani potete usare anche un olio di mandorle dolci. Un prodotto che deve essere usato sulla pelle quando è leggermente umida e, quindi, dopo aver lavato le mani e averle tamponate con un asciugamano.

Olio d’oliva, gel di aloe vera, avocado: tutti gli altri rimedi

Tra i rimedi più efficaci, anche l’olio d’oliva, che aiuta a rendere la pelle particolarmente morbida, e il gel di aloe vera, che aiuta a rimarginare la pelle molto più in fretta.

Se avete le mani screpolate, potete anche usare l’avocado. La sua polpa ha delle proprietà emollienti e idratanti. Basterà usarne una piccola quantità di frutto, da schiacciare con una forchetta oppure da frullare con un po’ di acqua. In questo modo, si potranno fare degli impacchi da tenere in posa per 10-15 minuti.

Anche fare degli impacchi di camomilla può essere di grande aiuto per risolvere il problema delle mani screpolate. In questo caso, una volta preparato l’infuso, lo dovrete filtrare e lasciarlo raffreddare. A questo punto, non resterà che immergere le mani all’interno per almeno 10 minuti, per poi asciugarle bene e utilizzare un burro oppure un olio vegetale.

Chi ha le mani screpolate può anche preparare un impacco sulle mani a base di tuorlo d’uovo. Lasciate agire per circa 15-20 minuti. Dopo aver lavato le mani, le dovete asciugare e idratarle. L’operazione deve essere ripetuta diverse volte a settimana ed è molto utile per evitare screpolamenti.

Infine, potete anche optare per una maschera al miele, molto utile in caso di pelle secca. Quello che dovrete fare è mescolare il miele con un olio vegetale (in quantità pari), e lasciare in posa proprio come un impacco.

