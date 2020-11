Diletta Leotta devastante: gonnella corta, stivali e calze sexy – FOTO

La conduttrice di DAZN, Diletta Leotta è tornata sotto i riflettori con un outfit molto ammirevole: fan in delirio

La giornalista sportiva, nonchè inviata dell’emittente televisiva in streaming, DAZN, Diletta Leotta è tornata a dettare la cosiddetta “legge del gol”. La fantastica conduttrice siciliana è sempre più affascinante, ogni giorno che passa, quando si presenta davanti alle telecamere.

Questo fine settimana sarà nuovamente al fianco degli appassionati di calcio, per dare il suo contributo tecnico sulla prestazione dei calciatori in campo. Nei giorni scorsi, Giorgia Rossi ha nuovamente aperto i “battenti della sfida tra le due professioniste. Nonostante la critica, la tenacia e l’impeccabile aspetto estetico di Diletta si son dimostrati irraggiungibili per qualunque tipologia di concorrenza tra le “colleghe” sportive.

Alla Leotta d’altronde piace sempre rispondere sul campo, colpo su colpo e finora sembra abbia sempre centrato lo “specchio” della porta, a differenza di chi le voglia far credere il contrario

Diletta Leotta in posa “stratosferica” sul manto erboso dello Stadium

La conduttrice siciliana di DAZN, Diletta Leotta, dall’alto della sua completa professionalità ha sentenziato la critica, con una prestazione davvero autorevole. La presentatrice non sembra abbia perso lo “smalto” nel distinguersi e ha portato a casa la vittoria, proprio alla sua maniera.

La Serie A Tim è tornata ad appassionare i propri tifosi dopo la sosta per le nazionali. La Leotta, impeccabile come sempre si è fatta trovare pronta, per l’ennesima volta in cui è stata chiamata in causa. Ieri sera era nelle vesti di inviata DAZN sul manto erboso dello Juventus Stadium, a commentare, al termine di ciascuno dei due tempi, la prestazione in campo tra le due squadre.

La “Regina” del giornalismo sportivo ha deciso di immortalare la sua prestazione in terra torinese , direttamente su Instagram, dove vanta oltre 7 milioni di follower. E’ proprio in questa circostanza che la “palla” è passata agli utenti appassionati, giudici di un’ennesima performance all’altezza della situazione.

La splendida inviata siciliana, oltre a rendere omaggio alla sua figura da professionista ha regalato un “colpo d’occhio” di sensualità agli occhi dei fans, con in dosso un outfit davvero devastante. La temperatura naturalmente sale, fino a quando balza in cima ai desideri una gonna cortissima e “striminzita” con stivali in pelle e calze in vista.

Un’autentica “statua” di femminilità pura, che ha indebolito d’improvviso il cuore indiavolato dei fans, completamente estasiati da una incantevole Diletta che anche questa volta non ha fallito l’appuntamento con l’intera posta in palio

