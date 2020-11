Le pagelle ed il tabellino del lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Benevento, appena terminato.

Si è appena concluso il lunch match dell’8^ giornata di campionato con la vittoria del Benevento che ha battuto, tra le mura dello stadio Artemio Franchi, la Fiorentina per 0-1. Esordio amaro, dunque, per il tecnico Cesare Prandelli tornato alla Fiorentina dopo l’esonero di Iachini. A decidere l’incontro la rete di Improta al 7′ della ripresa che, servito da Insigne, ha infilato Dragowski con una conclusione dal limite regalando i tre punti ai giallorossi. Tegola nel finale della prima frazione per Prandelli costretto a sostituire Ribery per un problema muscolare.

Fiorentina-Benevento: il tabellino e le pagelle del lunch match

Importante successo per il Benevento che battendo di misura la Fiorentina guadagna tre punti utili sia per la classifica che per il morale, dopo le quattro sconfitte di fila rimediate in campionato. I giallorossi salgono, dunque, al tredicesimo posto scavalcando Parma, Bologna e proprio la Fiorentina mettendosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Gli uomini di Prandelli, scendono in quattordicesima posizione, in attesa delle altre gare di giornata con le altre avversarie che potrebbero superarla a sua volta.

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski 6,5; Milenkovic 5, Ger. Pezzella 6, Igor 6,5 (57′ Lirola 5,5), Biraghi 5; Amrabat 6 (73′ Borja Valero 5,5), Duncan 5 (56’ Pulgar 5); Kouamè 5,5 (55’ Cutrone 6), Castrovilli 6,5, Ribery 5 (44′ Saponara 5,5); Vlahovic 5,5. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Martinez Quarta, Caceres, Barreca, Venuti. Allenatore: Prandelli 5.

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Letizia 6 (66′ Maggio 6), Glik 5,5, Caldirola 6,5, Barba 6,5; Hetemaj 6, Schiattarella 6, Ionita 5,5; Improta 7 (83′ Tello s.v.), Sau 5,5 (46’ Insigne 7); Moncini 6 (78′ Lapadula 6). A disposizione: Manfredini, Gori, Viola, Foulon, Basit, Di Serio, Sanogo, Pastina. Allenatore: F. Inzaghi 6,5.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Reti: Improta 52’ (B).

Ammoniti: Glik 18’ (B), Letizia 53’ (B), 74′ Hetemaj (B), 87′ Biraghi (F), 90’+2 Lirola (F).

Espulsi: –

Note: 2’ e 6’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Improta (B).

Il club toscano, dopo il successo odierno, volerà a Milano per affrontare domenica prossima il Milan di Pioli, attualmente in testa alla classifica. Match complicato nel prossimo turno di campionato anche per il Benevento che, sabato alle 18:00, verrà ospitato dalla Juventus all’Allianz Stadium di Torino.

