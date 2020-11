Northumberland: arrestato l’omicida dell’insegnante di Linton

Precedentemente accusato di omicidio e tentato omicidio, Paul Robson è stato arrestato oggi dalla polizia.

Paul Robson, 49 anni, è stato accusato di omicidio e tentato omicidio: l’uomo è responsabile della morte di Caroline Kayll. La donna lavorava come insegnante di inglese presso la Atkinson House, una scuola situata a Linton, Northumberlad. La struttura si occupa della salute mentale di bambini e ragazzi con problemi emotivi e relazionali. La polizia ha ricevuto una segnalazione di aggressione in una via di Foxcover: le vittime sono una signora, Caroline, e un ragazzo di 15 anni all’interno di un appartamento. La donna è morta in ospedale poche ore dopo; mentre l’adolescente, non imparentato con Caroline, ha riportato ferite gravi, ma non mortali. Riguardo al delitto, la polizia di Northumberland ha denunciato il fatto su Twitter, dichiarando nome e cognome del presunto assassino. Vediamo insieme i dettagli.

LE PAROLE DELL’ISPETTORE INVESTIGATIVO

Il responsabile dell’omicidio è Paul Robson. L’uomo di 49 anni, originario di Stanley Street a Wallsend, si presenterà domani (23 novembre) alla Corte dei magistrati di Bedlington. Dispiaciuto per l’accaduto, l’ispettore investigativo Graeme Barr è vicino ai familiari della vittima: “Le indagini per omicidio sono sempre tragiche per le persone coinvolte”; e dedica loro un messaggio di affetto in questo momento difficile. L’uomo cerca anche di tranquillizzare il vicinato, promettendo che si tratta solo di un incidente isolato. Infine, l’ispettore ringrazia i testimoni che si sono fatti avanti con informazioni utili alla ricostruzione dell’omicidio e esorta chi ancora dovesse farlo a contattarlo al più presto.

Le indagini investigative continuano e la polizia invita chiunque avesse ulteriori informazioni a contattarli telefonicamente digitando il 101. Un’alternativa è la denuncia online tramite il sito web della polizia di Northumbria, citando nel log server il numero 421 del 19/11/20.

Fonte Mirror, ChronicleLive