Paola Saulino e l’ennesimo scatto provocante su Instagram, stavolta per una buona causa: il messaggio a favore della maestra licenziata

L’eco mediatica avuta negli ultimi giorni da quanto accaduto a Torino, con l’emersione della vicenda della maestra d’asilo licenziata in seguito alle foto intime inviate al fidanzato e da questo condivise con i propri amici, è stata piuttosto forte. Un fatto di cronaca che ha riaperto il dibattito sugli effetti del ‘revenge porn’, anche gravi, sulla vita delle persone coinvolte. E’ scesa in campo anche la popolare influencer Paola Saulino. La 31enne napoletana, come sempre, non ha paura di affrontare temi scottanti e soprattutto di farlo a modo suo, mettendoci la faccia e utilizzando le consuete armi di provocazione intellettuale. Andate a pagina successiva per scoprire l’iniziativa di Paola…

Paola Saulina scende in campo, la richiesta ai suoi followers contro le discriminazioni