Hoara Borselli, outfit aderente e fisico incandescente: bellezza formosa – FOTO

Scatto da brividi per l’ex modella di Viareggio, Hoara Borselli stupenda con indosso un outfit aderente in seno alle forme

E’ da poco sbarcata su Instagram e ha già fatto il pieno di likes da ogni dove. L’ex modella e attrice viareggina, Hoara Borselli ha sbalordito tutti con uno scatto davvero incandescente e ammirevole da tutte le angolature del suo corpo.

Lei si definisce una cittadina italiana “modello”, molto patriottica e legata alle tradizioni del Belpaese. A giudicare dal suo aspetto non ha avuto problemi ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. La regina del “tuttofare” si è distinta in diversi settori: dalla moda al cinema, fino ad entrare a contatto con i ranghi superiori della politica parlamentare.

Non a caso è spesso ospite di trasmissioni che vantano del sociale e non solo. Da questa sua incommensurabile passione è nata l’opportunità di ritagliarsi un posto sulle poltrone degli studi televisivi di “Non è L’Arena” di Massimo Giletti. Il suo passato è ricco di soddisfazioni, avendo partecipato e alzato il trofeo, nelle vesti di ballerina di “Ballando Con Le Stelle”, oltre a vincere il premio di Miss Malizia nella sua amata Toscana

Hoara Borselli, bionda naturale in mezzo al verde

Dall’alto di una carriera a “tutto tondo”, specializzata in qualunque argomento che possa interessare la vita sociale e politica del Belpaese, Hoara Borselli ha dalla sua parte un altro principio di affermazione personale.

Si tratta di una bellezza oceanica, data dai trascorsi mediatici, in barba ad un destino che sembrava affermarsi in un’unica direzione: la moda. E invece Hoara ha preferito spaziare e rendere unico ogni interesse personale, aiutandosi con un’intelligenza fuori discussione.

Da quì l’elevata considerazione mediatica, che oggi sta trovando ulteriori conferme sui social network. In particolare il profilo della splendida bionda viareggina è arrivato in poco tempo a 164 mila visualizzazioni, considerando che non da molto “bazzica” in questo mondo.

Un “pianeta” affascinante, guarnito da un aspetto fisico ai limiti della perfezione. Proprio come dimostra una delle sue ultime uscite, vestita di bianco. Da sottolineare l’aderenza a “pelo” dell’outfit da jogging, che mette in risalto tutto il repertorio di forme dinamiche. Un punto di forza di Hoara Borselli, che mai i follower avevano ammirato negli ultimi tempi

