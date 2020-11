Tommaso Zorzi, cambio look radicale nel GF Vip: è irriconoscibile FOTO

Tommaso Zorzi, cambio look radicale nel GF Vip: è irriconoscibile. L’influencer stamattina ha deciso di darci un taglio e ha chiesto aiuto ad Andrea Zelletta

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Ieri sera ha vissuto un momento davvero complicato insieme al resto del cast, perché ha scoperto che il programma è stato prolungato fino a febbraio. Lui che più volte aveva sottolineato di non farcela più, ha deciso di rimanere per il bene della sua carriera, anche se non è stata una decisione facile da prendere perché ha tante cose da sistemare fuori. La vera batosta l’ha presa quando ha saputo che il suo amico Francesco Oppini sta veramente pensando di andare via.

Tommaso Zorzi cambia look dopo il prolungamento del programma: “Sono un nuovo concorrente”

mi distraggo cinque minuti e tommaso si è rasato i capelli scusate datemi un attimo di tregua #GFVIP pic.twitter.com/N6VX9jV9OE — mar 🍃 (@adorvmine) November 24, 2020

Una notte di liti con lui, ma anche con Stefania Orlando, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta che hanno dato ragione al suo amico piuttosto che a lui. Ha dormito nell’altra stanza e stamattina ha deciso di cambiare look radicalmente: ha chiesto aiuto ad Andrea Zelletta e si è fatto rasare. Poi è uscito fuori in giardino e ha preso la cosa con ironia: “Io ricomincio oggi, sono un nuovo concorrente” ha sottolineato ridendo. Poi dopo essere rientrato in casa, è stato seguito da Giulia Salemi che ha provato a confortarlo con la situazione che sta vivendo con Francesco.

