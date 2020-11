Diletta leotta da svenire , sul letto accolta solo da asciugamano – FOTO

La conduttrice Diletta Leotta scopre tutte le sue curve: dal sorriso al décolleté, bellezza e delicatezza sono in primo piano.

La giovane conduttrice televisiva, Diletta Leotta, dopo aver onorato il pubblico italiano con la sua presenza al Festival di Sanremo in questo ormai sfortunato 2020, continua ad essere in prima linea in collaborazione con il DAZN per l’attuale stagione calcistica. Oltre ad aggiornare i tifosi sulle news e sui pronostici delle partite, Diletta sa come impegnare produttivamente le sue giornate. A sorprendere i suoi fan in questo martedì è stata però una posa particolarmente adagiata, che ha poco a che fare l’ambiente sportivo. Il post appena pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram è già colmo di apprezzamenti.

Diletta Leotta: una beauty routine da mozzare il fiato

Sembra proprio che questa mattina Diletta abbia approfittato di un momento di libertà per dedicarsi completamente a se stessa. Lo scatto la ritrae con indosso soltanto un asciugamano di colore bianco, pacificamente sdraiata sul suo letto. Il soggetto principale della foto, oltre alla sua incredibile bellezza al naturale, è un prodotto che Diletta vorrebbe sponsorizzare. Si tratta di una linea skincare, composta da alcuni trattamenti per la cura del viso e del corpo, ed appartenenti al famoso marchio di cosmetici Youth Milano. Secondo l’espressione di rilassatezza apparsa sul volto della bionda conduttrice, pare proprio che il loro effetto sia miracoloso. Così anche la sportiva Diletta sa concedersi delle amabili pause dal lavoro ed al contempo regalare alle sue fan un saggio consiglio di beauty.

Le varie opinioni espresse su di lei da parte dei suoi 7milioni di followers si dedicano, invece, ad esaltare il suo fascino, pronunciando talvolta un semplice aggettivo come “favolosa”. Fino ad arrivare a complimenti di un calibro ben più alto: “Che docile creatura”, oppure “sei la donna più elegante in assoluto”.

