Cecilia Rodriguez: sguardo fisso e look red, uno spettacolo -FOTO

Cecilia Rodriguez incanta i fan con le sue foto su Instagram. Lo sguardo è magnetico, difficile da non guardare. Il web impazzisce

Uno sguardo penetrante, un sorriso unico. Fin dal primo giorno Cecilia Rodriguez si è mostrata solare e sempre positiva. Dopo aver partecipato al Grande Fratello la sua notorietà è cresciuta di giorno in giorno ed ora, soprattutto sui social è in cima alle classifiche. Innamorata della vita e del suo Ignazio, anche lui concorrente della casa, è una donna ottimista e i fan la adorano non solo per la sua bellezza ma anche per la sua spontaneità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tommaso Zorzi, cambio look radicale nel GF Vip: è irriconoscibile FOTO

Cecilia Rodriguez: a chi è rivolto lo sguardo nella foto?

Seguita da più di 4 milioni di followers, Cecilia Rodriguez mostra al pubblico di Instagram outfit diversi ogni giorno. Il suo profilo è un concentrato di amore, passione e moda. Ignazio Moser, il suo fidanzato, è quasi presente in ogni foto non solo in scatti amorosi ma anche lavorativi. Infatti insieme condividono anche alcuni progetti. L’ultima foto postata dall’argentina è davvero strepitosa. Sguardo che punta all’infinito e labbra da baciare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Stivali pitonati rossi fuoco e un soprabito violetto. Come dice il proverbio: “Il sole bacia i belli”, ma Cecilia lo ha proprio conquistato. Una luce strepitosa illumina il suo viso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Hoara Borselli, outfit aderente e fisico incandescente: bellezza formosa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia si gode la vita, tra piaceri e impegni. Di certo la fortuna per le sorelle Rodriguez è stata di aiuto, così come la loro bellezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter