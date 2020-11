I Fatti Vostri. Una gaffe dopo l’altra tra Magalli e Mary Segneri

I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli ha rivolto un’uscita poco felice riguardo la sua collega, Mary Segneri. Anche lei protagonista di una gaffe

Nella scorsa puntata de I Fatti Vostri si è svolto un momento molto divertente, volto ad intrattenere il pubblico a casa per consentirgli di passare un attimo di svago in questo secondo periodo di lockdown. La chiusura di piscine, palestre e scuole di danza non deve in alcun modo compromettere il nostro benessere fisico.

Anche la televisione ci può venire in soccorso al riguardo. Durante I Fatti Vostri, infatti, esiste una rubrica che spiega passo passo come eseguire una coreografia, assolutamente riproponibile anche nel salotto della propria dimora. La maestra di ballo d’eccezione è Samantha Togni, seguita dalla presentatrice Mary Segneri, che invece non è una professionista di danza. Proprio per questo è piacevole guardarla apprendere ogni movimento; chi non è un esperto del settore si può benissimo immedesimare in lei.

Giancarlo Magalli, storico conduttore della trasmissione, ha ironizzato sulla scarsa capacità della collega di portare a compimento l’esibizione in maniera corretta: “Prima non ho fatto i complimenti a Samanta per la bella giravolta, molto acrobatica, che ha fatto. Speravo di vederla fare anche fatta da Mary, ma sono stato deluso.”

La stessa Segneri, poco prima dell’uscita infelice del presentatore, si era resa a sua volta protagonista di una piccola gaffe. L’ex concorrente del Grande Fratello, ballando sulle note della colonna sonora di Dirty Dancing, si è detta amareggiata per non poter effettuare la famosa “presa” della coreografia del film. Con molta autoironia sul suo aspetto fisico ha detto, rivolgendosi ad uno dei ballerini presenti sulla scena: “Ne sarà felice Orazio”. Samantha Togni, ridendo, ha replicato: “Ma chi è Orazio?” (Il ballerino si chiama Oreste). E Magalli: “Il marito di Clarabella”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.