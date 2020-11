Barbara D’Urso, prima di andare a dormire fa un regalo ai followers – FOTO

La conduttrice partenopea pubblica un selfie allo specchio in cui tiene in mano un presente per i suoi fans mettendo in atto tutta la sua sensualità.

Barbara D’Urso è da sempre uno dei personaggi più criticati della tv, tuttavia ha una bella fetta di pubblico che la ama e la segue e che la spinge a continuare per la sua strada.

La padrona di casa di ‘Pomeriggio cinque’ è stata spesso presa di mira sul web per i suoi eccessi e per il suo modo di fare televisione soprannominata la “tv del dolore” oppure per il trash che mette sempre in primo piano.

La D’Urso si è sempre saputa difendere dalle critiche, rispondendo in più di un’occasione:

“Cos’è trash nei miei programmi? Il fatto che io rida, faccia venire in trasmissione il Ken Umano e la ragazza con la vita più stretta? Allora anche il Guinness World Record è trash. Sono trash perché nei miei talk urlano? In tv si urla dalla mattina alla sera. Lo ripeto, c’è una lunga lista di programmi di successo che vengono etichettati così. Forse il pubblico li sceglie perché ha solo voglia di staccare la spina, ma non per questo deve essere giudicato”.

E in riferimento alle accuse di fare la “tv del dolore” controbatte: “La mia tv è esattamente come quella che fa il mio competitor. Se c’è un femminicidio, i miei giornalisti cercano di parlare con la mamma della ragazza che non c’è più. I giornalisti del competitor cercano di fare esattamente la stessa cosa. Queste storie servono a mandare messaggi importanti, io da anni ripeto in onda ‘chi ti picchia non ti ama’, la tv deve servire anche a sensibilizzare la gente sui temi importanti”.

