Elettra Lamborghini, il mega regalo di nozze e la sorpresa per i fan

Elettra Lamborghini ha condiviso poche ore fa una stories in cui mostra il suo regalo di nozze dopo il matrimonio con Afrojack

La coppia formata da Elettra Lamborghini e Afrojack è tornata da poco a casa dopo il viaggio da nozze a Dubai. La ricca ereditiera ha condiviso nelle sue stories il regalo che i due innamorati hanno trovato sotto casa al loro ritorno in Italia. La foto è quella di un’automobile bianca: non si capisce di che modello si tratti ma sicuramente non è un’utilitaria. Un regalo davvero importante per il secondo mesiversario della coppia di innamorati. La Lamborghini e il dj si mostrano sempre molto affiatati nelle foto, come d’altronde dovrebbe essere tutti i novelli sposi. Per colpa della pandemia la cantante e il suo Afrojack hanno tanto tempo da condividere insieme e le loro stories lo dimostrano. Di poco fa è anche la foto del calendario sexy di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini: la foto del calendario per i fan

Elettra Lamborghini ha pubblicato anche la stories in cui mostra un calendario che ha realizzato per il prossimo anno. La regina del twerking ha sicuramente in serbo grandissime sorprese per i suoi ammiratori, la story del suo calendario n’è la dimostrazione. La Lamborghini dimostra di essere una donna indipendente e di non “piegarsi” al suo Afrojack. Come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, in cui il comun denominatore è l’apparire sempre in gran forma. In una foto in particolare Elettra ha scritto: “Sposata però non castrata”. La cantante e ballerina di reggaeton ha quindi voluto mandare un messaggio a tutti i fan e soprattutto alle donne, ovvero quello di restare libere e sempre se stesse anche dopo il matrimonio e nella vita di coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Il disc jokey Afrojack ammira proprio il suo essere libera e senza costrizioni oltre alla sua bellezza.

