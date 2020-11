Social media: uomo arrestato a causa di un video su Instagram

Un uomo con un profilo Instagram dedicato a vari prank è stato arrestato a causa di un video. Ecco il motivo della condanna.

Un instagrammer di circa 27 anni è stato arrestato il 23 novembre a Marbella, nella celebre località balneare della Spagna. L’arresto è dovuto a una condivisione di un post di pessimo gusto sulla piattaforma più famosa del web. Il giovane ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae mentre spinge una BMW dentro a un fiume appartenente alla cittadina della Costa del Sol. La polizia spagnola ha dichiarato che il folle guidatore possiede in realtà due macchine con le stesse targhe. Nel video si nota un gruppo di persone spingere un veicolo dentro il fiume di Guadaiza, appena sopra lo stadio municipale di San Pedro. Il file è stato giudicato insensato e dannoso sia a livello sociale, per rischio di emulazione, sia a livello ambientale, per l’impatto ambientale che avrebbe causato all’area circostante, classificata come area di conservazione speciale. A seguire i dettagli.

LA POLIZIA DI MARBELLA HA SALVATO L’AREA PROTETTA DAL RISCHIO D’IMPATTO AMBIENTALE

L’accusato, in precedenza noto per altri video relativi a guide spericolate, si è fatto riprendere insieme ad altri quattro uomini e a una donna. Il gruppo avrebbe rimosso entrambe le targhe prima di abbandonare l’auto in acqua. Inoltre, secondo quanto riferiscono gli ufficiali della polizia di Marbella, è emerso che il social prankster è proprietario di due macchine aventi le stesse targhe: si tratta degli stessi veicoli presenti anche nei post in rete. Le indagini investigative sono state avviate a partire dalla rimozione della BMW dalle acque del fiume, grazie all’intervento degli agenti. Gli ufficiali sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo grazie all’account Instagram.

L’uomo è stato arrestato il 23 novembre e tutti i suoi feed Instagram sono stati immediatamente rimossi.

Fonte Dailymail