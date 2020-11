Giorgia Rossi ha postato poco fa sui social network una fotografia bellissima: fan in estasi, è boom di like.

Giorgia Rossi è una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. La romana è spesso accostata in gare social a Diletta Leotta. Dopo l’esordio per il canale telematico Roma Channel, la ragazza si è alternata tra Sky prima e Mediaset poi. Nel 2013 ha iniziato a lavorare nel ruolo di inviata per ‘Tiki Taka’ e successivamente ha iniziato a condurre gli speciali sul campionato e sulla Champions League e il programma di approfondimento ‘Pressing’.

Giorgia è seguitissima sui social network: il suo account vanta 396mila follower. La romana, poco fa, ha postato una foto fantastica illuminando quest’ultima domenica di novembre. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Giorgia Rossi illumina i social: che bellezza

Giorgia, nell’ultimo scatto condiviso sui socia, è seduta vicino ad un tavolino e indossa una magliettina rosa strettissima che mette in risalto le sue forme. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante. Il suo sguardo e le sue labbra carnose non passano inosservati e deliziano i fan. La classe 1987 è dotata di un fisico pressoché perfetto e di una sensualità fuori dal comune.

Il post ha già raccolto 9mila cuoricini e tantissimi commenti. “Sei bellissima”, “Una vera principessa”, “Meravigliosa Dea”, “Che spettacolo”, “Quanta bellezza”, si legge. I post della giornalista non passano mai inosservati e collezionano sempre un ottimo riscontro da parte dei fan.

Giorgia, qualche settimana fa, mandò in tilt il mondo dei social network postando uno scatti favoloso in cui piazzò il suo incredibile décolleté in primissimo piano.