La giovanissima Jasmine Carrisi si mostra per la prima volta nei panni di una donna affascinante e soprattutto in carriera. Cosa succede?

La bambolina bionda e dagli occhi azzurri, Jasmine Carrisi, pare che sia cresciuta e che stia dimostrando per la prima volta quanto vale. Al di là della sua bellezza indiscutibile, è arrivato il fatidico momento di uscire dall’adolescenza e di mettersi in gioco in maniera del tutto professionale. Ecco che in questo novembre arriva la svolta anche per la più giovane delle figlie di una delle coppie che ha tenuto col fiato sospeso per anni tutta l’Italia. Ad aggiungersi alle novità sulla sua carriera c’è un ultimo ed affascinante scatto, pubblicato un’ora fa su Instagram, e che ha lasciato interdetti tutti suoi fan.

Jasmine Carrisi: novità e sensualità eccezionali

“y’all ain’t fooling me at all” ha citato nella didascalia dello scatto la giovanissima e biondissima esordiente showgirl e figlia d’arte Jasmine Carrisi. Il verso è tratto da una celebre canzone di Russ dal titolo What they want. Frase che tradotta in italiano starebbe per “non mi state prendendo in giro affatto”. Pare che le parole non siano state scelte a caso da Jasmine, ma che riflettano piuttosto l’attuale stato d’animo della figlia diciannovenne di Al Bano e Loredana Lecciso.

Si tratta del recente debutto sul piccolo schermo della ragazza, al fianco del papà, nel programma The Voice Senior e generalmente in onda su RTL 4. Il ruolo affidato a Jasmine nella trasmissione televisiva di Rai 1 sarebbe, invece, quello del coach. La prima puntata è stata messa in onda la sera del 27 Novembre, e nel frattempo si riconferma la rentrée della bella a capace “Antonellina” Clerici in prima serata.

In passato, Jasmine, aveva già iniziato a conquistare i cuori dei suoi followers con scatti che la ritraevano in paesaggi naturali e in pose molto simpatiche. Mentre stavolta si è letteralmente superata. Secondo alcuni commenti, probabilmente dalla posa assunta, vestita di rosso o forse dalla bionda chioma, potrebbe essere accostata all’insuperabile Marilyn. Ma resta soltanto una supposizione.

