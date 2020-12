Beautiful, anticipazioni 3 dicembre: mentre Quinn discute con Wyatt del suo fidanzamento e Flo e Sally si punzecchiano a vicenda, una notizia giunge inaspettata.

Le cose si mettono davvero male per Katie. Riuniti in ospedale, Brooke, Donna, Bill e Ridge discutono delle sorti della più piccola delle sorelle Logan. Nessuno riesce a spiegarsi come Katie e suo marito abbiano potuto sottovalutare i sintomi di una malattia tanto grave. Il medico dice loro che la donna ha un’insufficienza renale e con molta probabilità le servirà un trapianto. Nel frattempo Flo è al Bikini e ha uno spiacevole incontro con Sally. La notizia dell’imminente matrimonio tra la Spectra e Wyatt la lascia spiazzata e ferita. Ma Flo non è l’unica a temere questa unione: a casa di Wyatt, Quinn sta mettendo in guardia suo figlio di rischi che corre sposando Sally. Secondo la donna, Flo ha sbagliato, ma merita una seconda possibilità da parte di Wyatt.

Beautiful, anticipazioni 3 dicembre: Katie sta morendo

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Katie si risveglierà. Dopo aver ascoltato le parole di Bill, che le pregherà di svegliarsi, la donna aprirà gli occhi e si troverà in una stanza di ospedale. Lo shock sarà tanto e Katie chiederà immediatamente che Will venga avvisato delle sue condizioni di salute. Il medico le farà sapere che la sua insufficienza renale sta peggiorando e dunque, in attesa di un donatore, dovrà sottoporsi a dialisi.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Quinn starà ancora discutendo con Wyatt quando una chiamata di Eric l’avvertirà delle condizioni di Katie. Anche Flo e Sally apprenderanno presto la notizia e questo getterà Flo nello sconforto.

