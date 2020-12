Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio inscenerà la propria morte

Beautiful, anticipazioni americane: continua il dramma della famiglia Forrester. Un personaggio inscenerà la propria morte.

Mentre in Italia, Katie combatte tra la vita e la morte e Flo contende Wyatt a Sally, negli USA il dramma si fa sempre più intenso e sconvolgente. Thomas torna protagonista delle puntate e lo fa con una compagna d’eccezione: la bambola di Hope.

Già, sembra proprio che Thomas non riesca ad arrendersi al fatto che l’ex moglie non l’abbia mai amato e probabilmente mai lo farà. Durante una tranquilla giornata di lavoro, il giovane Forrester scoprirà che Charlie ha portato in ufficio un manichino con le sembianze di Hope per una nuova campagna pubblicitaria e deciderà quindi di rubarlo. Una volta a casa la bambola prenderà magicamente vita, dandogli inquietanti consigli su come uccidere Liam e riprendersi la giovane Logan.

Tutto frutto della sfrenata fantasia di Thomas, ovviamente, ma questo dovrebbe bastare a far comprendere agli spettatori quanto il ragazzo sia irrimediabilmente fuori controllo. Un’ulteriore anticipazione della soap americana ci rivela che Thomas arriverà addirittura a fingersi morto.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope crede di aver ucciso Thomas

Sarà cadendo in una vasca apparentemente ricolma di acido che Thomas inscenerà la propria morte. Non si sa ancora molto sulla storyline in questione: ciò che è certo è che Hope crederà di averlo spinto e non reggerà i sensi di colpa. Thomas vuole riconquistarla tutti i costi, poco importa se questo significa fingere di annegare per mano sua e suscitare in lei un’inutile compassione.

Il finto omicidio di Thomas avverrà in un momento di grande sconvolgimento per la famiglia. Proprio in quei giorni, infatti, Hope starà facendo pressione su di lui per ottenere la custodia di Douglas. Sembra che il ragazzo arriverà addirittura a pensare di concedergliela in cambio di favori sessuali, ma lei ovviamente rifiuterà.

