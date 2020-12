Renato Pozzetto, che fine ha fatto il caposcuola del cabaret italiano?

Ha dominato il mondo della comicità italiana tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Che fine ha fatto oggi Renato Pozzetto, celebre star del duo Cochi e Renato?

Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita privata del vostro cantante o attore preferito, anche solo per sentirlo più umano e vicino a voi? Yeslife vi racconta tutti i retroscena e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi ci chiediamo che fine ha fatto Renato Pozzetto, il “ragazzo di campagna” più amato dell’ultimo quarto di secolo. Scopritelo con noi.

Leggi anche -> Avete mai visto il figlio di Ezio Greggio? È un 26enne davvero affascinante – FOTO

Renato Pozzetto: cosa fa oggi il cabarettista milanese?

Considerato da molti il capostipite del cabaret italiano, Renato Pozzetto ha lasciato un segno indelebile in quanti hanno assistito alle sue storiche esibizioni in solitaria o in compagnia di Cochi e Paolo Villaggio.

Dopo il picco di successo registrato tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90, l’attore ha gradualmente lasciato le scene, facendo ritorno solo sporadicamente in qualche trasmissione televisiva. Tra le sue ultime apparizioni ricordiamo una parte da protagonista nella fiction Casa e Bottega del 2013 e l’esibizione di E la vita, la vita al Festival di Sanremo, in compagnia dell’inseparabile Cochi Ponzoni per dar man forte a Lo Stato Sociale.

In occasione del suo ottantesimo compleanno, il cabarettista ha rilasciato un’intervista a Domenica Live nella quale ha ammesso che, se ce ne fosse la possibilità, desidererebbe tornare sul set.

Leggi anche -> Lady Diana ed il Principe Carlo, svelato un retroscena piccante sulla coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oscar Kermit Clip (@oscar_kermit_clip)

Oggi Pozzetto vive a Milano, ma ha avviato un’attività alberghiera a Laverno. Si tratta di una locanda in stile rurale, con venti camere e un ristorante. Un luogo piccolo e confortevole dover portare avanti un sogno nato tanti anni fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter