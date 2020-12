Lady Diana ed il Principe Carlo, svelato un retroscena piccante sulla coppia

A quanto pare, la storia tra Lady Diana ed il Principe Carlo ha vissuto dei momenti di folle passione, tanto da…

Lady D. ed il Principe Carlo, la loro storia suscita ancora oggi tantissima curiosità, tanti sono i dubbi che permeano attorno alla coppia. Tantissime le voci sui presunti tradimenti, c’è chi ritiene addirittura che Camilla fosse l’amante di Carlo già ai tempi delle nozze con Diana. Una tesi corroborata anche delle varie foto dell’epoca che ritraggono Diana con lo sguardo triste, a volte spento…quasi a trapelare una forte tristezza. In questi giorni, i riflettori sulla famiglia reale si sono accesi maggiormente a causa della nuova stagione di The Crown su Netflix che appassiona milioni di telespettatori. La serie TV – che si badi bene, non è un documentario ma liberamente ispirato alla famiglia reale – designa Carlo come un uomo freddo e per nulla complice nei confronti della moglie.

Lady Diana e Carlo, storia di una folle passione

A quanto pare quello divulgato sino adesso sulla storia tra Diana e Carlo non sarebbe del tutto esatta: a comunicarlo è Dickie Arbiter, l’ex addetto stampa della Casa Reale. L’uomo avrebbe infatti precisato in TV – The Royal Beat – True Royalty TV – che tra i due ci fosse un ardente desiderio. Un forte passione talvolta incontrollabile che pervadeva Carlo il quale, a quanto pare, apprezzasse palpeggiare la consorte. “Ricordo che siamo partiti per il tour in Australia subito dopo che si erano sposati nel 1981 e lei era la prima Principessa del Galles in circa 80 anni, quindi era un grande evento. Non potevano tenere le mani lontane l’uno dall’altra. Charles era solito accarezzarle il sedere; ci sono stati momenti in cui lo spremeva, persino in Australia.” Dichiarazioni che non possono che essere apprezzate da chi soprattutto ipotizzava fosse quasi un matrimonio combinato.

Pertanto, stando a queste dichiarazioni, Carlo non avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Camilla durante il matrimonio con Diana, tra il 1981 ed il 1986.

