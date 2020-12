Un Posto al Sole anticipazioni 2 dicembre: i Cantieri in crisi! Mentre Cinzia torna all’attacco con Bice, vediamo Marina e Fabrizio sempre più in crisi per la sorte del loro lavoro

Tra Alberto e Clara le cose sembrano oramai irreparabili. Dopo che la ragazza ha dato alla luce il loro bambino, vorrebbe che tutti e tre fossero una famiglia felice, per questo motivo chiede insistentemente ad Alberto di tornare a vivere insieme. Alberto però non sembra intenzionato ad accogliere questa sua richiesta, e anzi, diventa sempre più intrigato dalla presenza di Barbara nella sua vita. Pare che lei abbia un certo interesse per lui, e non solo a livello lavorativo.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di questa sera: Cantieri in bancarotta

Roberto Ferri e Lara si preparano per l’attacco finale del loro piano: la seconda rata del pagamento di Menkow non è mai arrivata e questo significa bancarotta. Marina non sa cedere ai problemi e anche stavolta, si rimboccherà le maniche per cercare una soluzione. Fabrizio, al contrario, rischia di crollare e Marina si ritrova ad affrontare questa grave crisi da sola, che rischia di portarle via il lavoro di una vita.

Il triangolo amoroso tra Cotugno, Cinzia e Bice potrebbe arrivare ad un punto di svolta. Dopo aver capito che Bice è oramai prossima alla conquista del cuore del vigile, Cinzia si fa coraggio perché non vuole farsi sfuggire un uomo così ricco che potrebbe sistemarle la vita.