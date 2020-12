Elisa Isoardi, spunta una notizia improvvisa: ma Check Up?

Dagospia ha svelato una soffiata che riguarda Elisa Isoardi, a rischio la programmazione di Check Up che la vede alla conduzione

Elisa Isoardi è al centro della cronaca gossip dopo la sua partecipazione a “Ballando con le stelle” in accoppata con il maestro Raimondo Todaro con cui sono scoppiate scintille più che confermate di simpatia corrisposta. Numerose le indiscrezioni, e le stesse loro dichiarazioni, che li vedevano come una coppia più che consolidata non solo nella pista da ballo.

Elisa sicuramente non è stata fortunata con quel brutto infortunio alla caviglia che l’ha messa in stand by per alcune settimane. Ora però la ritroviamo nella sua Roma intenta a svolgere attività di corsa cittadina su e giù per la città, dando ai suoi fan la conferma di una guarigione completa.

Dagospia, le indiscrezioni su Elisa Isoardi

Dopo la lunga conduzione a “La prova del cuoco”, sembrava che Elisa avrebbe preso anche il timone del programma Check Up su Rai Uno. A dicembre sembrava infatti che avrebbe dovuto iniziare questa nuova avventura televisiva nel programma ideato da Biagio Agnes. Invece secondo le indiscrezioni comunicate nelle ultime ore dal sito di gossip Dagospia, sempre più insistenti sembrerebbe le conferme che Check Up venga cancellato.

Dagospia che nel dettaglio scrive: “Al momento la trasmissione stando alle nostre fonti non figura nei palinsesti Rai di dicembre ma nemmeno in quelli di gennaio”.

Quindi per il momento il futuro televisivo di Elisa Isoardi appare incerto e non ci sono conferme lavorative in vista per lei, come per molti altri suoi colleghi Rai e Mediaset. Non è noto sapere questa decisione improvvisa, si attendono ovviamente conferme ufficiali da parte della rete e dalla stessa conduttrice, l’emergenza Covid sta dimezzando moltissime conduzioni per il personale impiegato e non è scontato che il motivo possa essere legato anche a questo fatto.

