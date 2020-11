Fabrizio Corona, la clamorosa rivelazione su Silvio Berlusconi

Fabrizio Corona torna in pista e questa volta parla di Silvio Berlusconi, il fotografo racconta un aneddoto su Villa Arcore

L’ex re dei paparazzi non si ferma più e ogni giorno condivide con il pubblico alcune delle sue esperienze, pareri e aneddoti. Prima con Belen e Stefano De Martino, poi Nina Moric e adesso con il Cavaliere. Fabrizio Corona rivela un aneddoto su Silvio Berlusconi, quando l’ex Premier ha invitato il fotografo nella sua villa ad Arcore. Racconta l’episodio nel suo libro Come ho inventato l’Italia. Il tutto risale a quando scoppiò il caso Ruby, in quell’occasione il Cavaliere fu accusato di sfruttamento della prostituzione minorile e di concussione.

Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi: cosa successe a Arcore?

Corona difese il leader di Forza Italia in una puntata di Matrix, dove era stato invitato. Berlusconi, dopo quell’episodio, telefonò il fotografo e lo invitò nella sua villa a Arcore. E fu proprio il giorno dopo che l’ex re dei paparazzi trovò una sorpresa: Il Cavaliere in tuta di cachemire. “Parliamo per un’ora di magistrati e processi e mi invita a rimanere a pranzo – ha scritto Corona – ma avendo un appuntamento ho dovuto rifiutare l’invito. Avevo un appuntamento in gelateria con un amico e due tet***”. Conclude.

Tra Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona c’è una grande ammirazione. Tra i due c’è una stima reciproca. Dopo Il Cavaliere , Belen, De martino e Nina Moric, chi sarà il prossimo personaggio di cui parlerà l’ex re dei paparazzi?

