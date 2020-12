Diletta Leotta, jumpsuit denim da urlo, pronta per il sabato sera: bellissima – FOTO

Diletta Leotta, incantevole e super trendy: la sua versione denim fa impazzire i follower che la inondano di messaggi pieni di amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è pronta per il sabato sera, questo è quanto emerge dal suo popolarissimo profilo Instagram. La foto postata meno di mezz’ora fa ha catturato l’attenzione dei suoi fedelissimi follower tanto da ricevere quasi 130 mila like. I commenti pullulano d’amore per la giornalista catanese: alcuni sono delle vere e proprie dichiarazioni d’amore. Il che non desta stupore se si pensa che Diletta con le sue curve prorompenti è tra le donne più desiderate. A quanto pare non solo in Italia, la bellissima Leotta ha ricevuto infatti commenti in diverse lingue tra cui l’inglese….insomma ha fatto centro. Amatissima anche dalle donne per il suo stile, sempre TOP!! Come questo outfit che la rende magnifica: tuta in denim sembra cucita su di lei. Vita stretta, scollatura appena accennata che lascia spazio ad un vedo e non vedo da urlo. Capelli raccolti che mettono in risalto il suo viso, dai lineamenti sublimi.

Diletta Leotta, le FOTO nella SPA

