Ficarra e Picone lasciano Striscia, la verità sull’addio

Ficarra e Picone. Oggi è giunto il momento dell’annunciato addio al tg satirico Striscia la Notizia. Il motivo della loro scelta

L’avevano annunciato in trasmissione, hanno ribadito il concetto sui loro canali social e il temuto giorno è arrivato. Oggi, 5 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata che vedrà Ficarra e Picone alla conduzione del popolare tg satirico, Striscia la Notizia. Il duo comico abbandonerà il suo posto dietro la scrivania più famosa d’Italia. Il commiato è stato molto toccante. Hanno tenuto a ringraziare di cuore tutti, con una menzione speciale ad Antonio Ricci, ideatore del programma, che non ha voluto vedere la puntata del 30 novembre in cui palesavano il loro intento.

E’ la fine di un’altra era. Già in precedenza si sono susseguiti una serie di presentatori della trasmissione che sono rimasti indelebili nei nostri ricordi. I primissimi, più di 30 anni fa, furono Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo. Greggio poi fece coppia stabile con Enzo Iacchetti, diventando iconici. Ricordiamo tra i più presenti anche Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Gerry Scotty, Michelle Hunziker.

Ficarra e Picone: i motivi dell’addio

La prima puntata che vide protagonisti Ficarra e Picone risale al 25 arile 2005. Fu un primo assaggio che durò solo quattro giorni. Furono talmente apprezzati dal pubblico che tornarono in pianta stabile dal 27 marzo dell’anno successivo.

Perchè lasciano Striscia la Notizia? Nessun altro progetto a breve. Sicuramente non ci sono impegni teatreali in vista dato il periodo storico che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. I due comici palermitani hanno dovuto annullare il tour nazionale, realizzato per festeggiare i loro primi 25 anni di carriera. A quanto pare non sarebbero in linea con il piano editoriale preso dalla rete. Non hanno mai fatto mistero di non amare particolarmente un “certo tipo” di televisione. La venatura trash fatta di reality e talk show sguaiati non fa per loro. I dati auditel, però, non fanno che premiarli.

PierSilvio Berlusconi ha dichiarato che Mediaset sarà sempre una casa per loro e la porta rimane aperta.

