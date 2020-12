Una bimba nasce all’età di 28 anni: coetanea della mamma è l’assoluta protagonista di una scoperta statunitense.

La bimba protagonista indiscussa di questa incredibile storia si chiama Molly Everett Gibson, ed è venuta al mondo lo scorso 26 ottobre in Tennessee. Al momento della nascita Molly pesava la bellezza di circa 6Kg, eppure la statura della bambina ha poco a che vedere con la sua reale età. Infatti, ventisette anni fa i genitori della neonata, Tina e Ben Gibson, decisero di far congelare un embione e di trasferirlo poi soltanto del febbraio di quest’anno nell’utero materno. Molly nasce così con già ventotto anni di vita, e seppur in qualche modo sospesa, alle sue spalle.

La bimba: 28 anni alla nascita, i dettagli della vicenda

La ricerca condotta dalla University of Tennessee Preston Medical Library ha studiato approfonditamente il caso di Molly. E, secondo quanto si vince dai risultati, sembrerebbe che l’embrione congelato della bimba abbia raggiunto il nuovo record temporale, per cui un embrione possa restare congelato e poi sostenere l’intera gravidanza a distanza di anni.

Inoltre, pare che la famiglia di Molly abbia già adottato questa soluzione recentemente. Tre anni fa, nel 2017, è nata in perfetta salute ed attraverso lo stesso processo Emma Gibson, la sorella più grande della bimba. Alla quale apparteneva il precedente record di nascita mondiale per embrione congelato.

Dopo i vani tentativi quinquennali della coppia sposata da dieci anni, per ottenere una gravidanza naturale, i due sono ricorsi all’aiuto della scienza e, grazie ad essa, sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Per concludere, sia l’embrione di Emma che della nuova arrivata, Molly, sono stati congelati per volere dei loro genitori nello stesso momento. Per essere poi destinate nel tempo ad essere separate soltanto dalla loro data di nascita. Molly ed Emma sono le prime gemelle al mondo ad essere nate in annualità differenti.

