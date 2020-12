Sabrina Salerno epocale in intimo nero trasparente, social in tilt – FOTO

La prorompente cantante pubblica un sexy scatto in intimo nero e i suoi followers non ci capiscono più nulla…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Bellissima e sempre più provocante. Anche questa sera i post di Sabrina Salerno accendono i social.

I suoi scatti sono ogni volta un successo, oramai il pubblico di Instagram non aspetta altro. La pin-up degli anni ’80 che è diventata celebre grazie al suo talento e alla sua fisicità facendo innamorare milioni di uomini, a 52 anni ancora ammalia i suoi fans come quando era una ventenne.

La bellissima cantante è sposata con Enrico Monti da 14 anni e da ben 27 anni fanno coppia. L’uomo è un celebre imprenditore, sempre rimasto lontano dai riflettori nonostante la fama della moglie. Gestisce l’azienda di famiglia che realizza camicie e abiti su misura per gli uomini ed è molto innamorato di Sabrina. E’ diventato un leader nel settore tanto che nel 2014 Enrico è stato premiato e inserito fra i migliori imprenditori di aziende artigiane in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La Salerno ha descritto le caratteristiche dell’uomo che le ha conquistato il cuore, così: “L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”.

Ad unirli anche l’amore per il figlio Luca Maria, oggi sedicenne.

La bellissima Sabrina ha pubblicato questo sexy scatto in cui ha incantato i suoi followers con una proverbiale bellezza. Body nero in pizzo e ricamato che mette in risalto le sue forme bombastiche e gambe lunghe e snelle in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“I giovani cuori sono liberi stanotte, il tempo è dalla tua parte; non lasciare che ti abbattano, non lasciare che ti spingano in giro, non lasciare che cambino mai il tuo punto di vista…”, scrive nella didascalia del post la sexy Salerno.