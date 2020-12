Valentina Vignali è un confetto rosa da scartare: bellissima – FOTO

Valentina Vignali è una bellezza. Nell’ultimo post ha un vestitino rosa confetto e una chioma selvaggia: un mix di dolcezza e sensualità.

Valentina Vignali è una delle influencer più belle del momento. Diventata famosa come cestista di talento, è passata dalla pallacanestro al mondo della moda e del beauty in modo naturale, senza rinunciare a nessuna passione.

E’ proprio questo che rende speciale la nostra Valentina: il suo essere una vera fuoriclasse in ogni cosa che fa. Dallo sport alla televisione per poi passare attraverso il cinema e diventare una star di Instagram: la giovane promessa del basket italiano non ne sbaglia una!

E che dire della suo approdo sulla scena musicale? Per chi non lo sapesse, infatti, ha scritto ben quattro canzoni nel 2020: insomma è inarrestabile.

Valentina Vignali: l’atleta più sexy d’Italia

Il genere musicale preferito della Vignali è il rap/hip hop. Non è poi così assurdo, vista la cultura rap a cui il mondo del basket è legato. Nonostante siano le prime prove canore dell’atleta influencer, Valentina non se l’è cavata affatto male.

Non a caso sono stati tantissimi i fan ad aver apprezzato il suo flow. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove Valentina si diletta con qualche barra, i commenti non possono che essere positivi ed esultati il suo talento, anche in questo campo.

E se pensavate che fosse sufficiente non conoscente Valentina Vignali. La bella 29enne ha conquistato Victoria’s Secret. Il celebre marchio di intimo, infatti, l’ha scelta come modella d’eccezione per presentare la sua nuova collezione.

E le foto apparse sul suo profilo hanno fatto il boom di like. In molti hanno perso la testa per le sue immagini in intimo rosso e trasparente: d’altronde Valentina è una bellezza unica.

