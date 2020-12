Guendalina Tavassi: super posa sul letto e la promo imperdibile – FOTO

L’ex coinquilina del GF, Guendalina Tavassi, si emancipa con un sensualissimo scatto e propone uno sconto davvero stimolante. Ecco i dettagli.

L’ex concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, è stata di recente al centro di una bufera mediatica a causa della diffusione di alcuni suoi video privati. Il materiale che la ritraeva in intimità ha destato numerose polemiche. Dalle quali, però, la mora showgirl romana sembra essersi ripresa nel migliore dei modi. Una delle testimonianze a provare tale rinascita è proprio l’ultimo post sulla sua pagina Instagram, che la ritrae in perfetta forma, sorridente e in procinto di proporre una promo per gli acquisti natalizi.

Guendalina Tavassi: lo scatto total pink e la super promo natalizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

In un abitino dai motivi prettamente natalizi ed un sorriso come miglior accessorio, la bella Guendalina ha sfoderato una serie di diritte da seguire in previsione dei pensierini da acquistare prima della Vigilia. Nella descrizione dello scatto, l’influencer ha spiegato le linee guida da seguire per non perdere i vantaggi della promozione: “Con il mio codice GUENDALINAWOW40 potrete avere uno sconto personalizzato sul sito di @fitvia.it!” Il suo consiglio principale, infatti, è proprio quello di utilizzare gli sconti per “per fare qualche bel regalo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Tra i prodotti sponsorizzati della marca fitvia, Guendalina, assicura ai suoi followers l’utilità di uno specifico kit destinato al benessere della persona. Il quale, contenendo dei prodotti di origine 100% naturale, pare che permetta di stimolare il metabolismo, soprattutto in previsione delle grande abbuffate che avranno luogo durante le feste.

