Autocertificazione durante le feste: la corretta compilazione

Compilare correttamente l’autocertificazione per gli spostamenti durante le vacanze: ecco le indicazioni per Natale, Capodanno e le altre festività.

In previsione delle festività natalizie resteranno in vigore alcune disposizioni preventive per arginare il contagio da coronavirus. Secondo le indicazioni emanate direttamente dal Viminale bisognerà rispettare una prassi precisa. Quest’ultima riguarda principalmente la consueta autocertificazione da esibire in caso di opportuno controllo da parte delle forze dell’ordine. Da ricordare in primis che ci si potrà spostare da un comune all’altro soltanto in situazioni di necessità.

Autocertificazione per le feste: la compilazione

Secondo la traslitterazione della circolare da parte del Viminale, tra i motivi di necessità rientra la visita ad amici e parenti soltanto qualora essi non si trovino in uno stato di autosufficienza. Resterà, inoltre, vietato recarsi nelle seconde case. Le biblioteche resteranno aperte ma si potrà accedere ai servizi di consultazione soltanto su previa prenotazione. Mentre le scuole resteranno chiuse continuando la DAD, probabilmente fino al 7 gennaio. Da quella data in poi dovrebbe essere garantita la didattica in presenza almeno per il 75% delle scuole superiori.

I controlli sugli spostamenti regionali e interregionali verrano effettuati di norma nelle stazioni, nelle zone ad alto rischio assembramento e nelle strade principali, così da assicurare il rispetto delle norme di prevenzione.

Coloro dovessero fare ritorno in Italia, a partire dal 10 dicembre fino al 20 dello stesso mese, dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena o in alternativa eseguire un tampone. Mentre, dal 21 dicembre al 7 gennaio la quarantena dovrà essere obbligatoriamente rispettata, tranne in caso di rientro in Italia tramite voli già testati.

