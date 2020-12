Quante donne perdono troppo tempo per stendere il mascara in modo da ottenere un effetto ‘wow’? E se vi dicessi che esistono moltissime tecniche per svegliarsi la mattina ed essere già impeccabili?

Per chi ancora non le conoscesse, il mondo del beauty offre diverse soluzioni per allungare, curvare e volumizzare le nostre ciglia senza stressarle con decine e decine di passate di rimmel.

Per chi preferisce un effetto più naturale è stata inventata la permanente, anche chiamata “laminazione”, cioè un trattamento naturale che prevede l’applicazione di prodotti ricchi di tintura per colorarle, vitamine per nutrirle e idratarle, cheratina per ispessirle ed allungarle, conferendo all’occhio l’aspetto cosiddetto “da cerbiatta”. Si tiene in posa 10-15 minuti e dura circa un mese.

Tra i vantaggi, oltre al fattore estetico e alla riduzione del tempo impiegato con il mascara per avere delle ciglia sensazionali, ricordiamo la protezione dai pericolosi raggi UVA quando nelle stagioni estive ci esponiamo al sole.

Parlando invece delle controindicazioni è importante sapere che gli esperti sconsigliano il trattamento durante la gravidanza, l’allattamento o in presenza di malattie e patologie agli occhi.

Diversa è la tecnica dell’infoltimento ciglia, meglio conosciuta come “extension ciglia”: essa consiste nell’applicazione di ciglia finte composte da fibra anallergica, solitamente seta e finto visone.

Anch’esse hanno una durata di circa un mese, trascorso il quale, bisognerà provvedere al ritocco nel caso in cui ci avranno soddisfatto e vorremmo riaverle per i successivi trenta giorni.

I vantaggi di queste tecniche

La seduta ha una durata che varia intorno alle due ore, ma sicuramente ci farà risparmiare tempo se si pensa a quanto si impiega in un mese per truccare e struccare l’occhio tutti i giorni o quasi.

Oltre alla comodità, abbiamo il vantaggio di poter ottenere un make-up ‘wow’ senza sbavature; inoltre nello stesso tempo, aiuterebbe a toglierci il vizio di stropicciare gli occhi, che si sa, non fa bene e potrebbe comportare irritazioni.

È importante però sapere che le extension potrebbero far cadere più velocemente le nostre ciglia naturali e nel caso in cui ce ne accorgessimo, sarebbe bene alternarle al mascara e applicarle solo in presenza di un evento importante, permettendo alle nostre naturali di respirare e riprendersi.

